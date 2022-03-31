/689495/رئيس-الأعلى-للإعلام-يجري-اتصالا-بشيخ-الأزهر-للتهنئة-بمناسبة-حلول-شهر-رمضان

أجرى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتصالًا هاتفيًا، بفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

دوت الخليج

وتقدم الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، راجيًا المولى جلت قدرته أن يعيد على مصر والأزهر الشريف هذا الشهر العظيم بالخير واليمن والبركات.

وأضاف رئيس الأعلى للإعلام: "ليبقى أزهرنا الشريف لعصور عـديدة ولأزمنة مديدة حصنًا منيعًا لتأمين تراث وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية.. يحمل في ضميره قيم الاعتدال والسماحة والوسطية".

رئيس الأعلى للإعلام يجري اتصالًا بشيخ الأزهر للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان

ومن جانبه أعرب الشيخ أحمد الطيب، خلال الاتصال عن خالص تقديره على هذه المعايدة الكريمة، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبا، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.