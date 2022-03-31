سفير السعودية لدى مصر: الوديعة السعودية خطوة مباركة فى مسيرة تاريخية بين...

قال السفير أسامة نقلى سفير السعودية لدى مصر على حسابه بموقع تويتر، تعليقا على تقديم السعودية لمصر وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إنها خطوة مباركة في مسيرة العلاقات التاريخية الخيّرة بين البلدين الشقيقين أساسها الدفع بالتعاون المشترك لآفاق أرحب في خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وكانت قد أعلنت السعودية، أمس الأربعاء، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصرى.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، في بيان، إن الوديعة تأتي امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين السعودية ومصر، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما شددت الوكالة الرسمية السعودية على عمق الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من السعودية -ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم- في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.