نائبة وزير الخارجية والتجارة الدولية الأرجنتينية تستقبل السفير المصري فى بوينس أيرس

استقبلت نائبة وزير الخارجية والتجارة الدولية للعلاقات الاقتصادية الدولية الأرجنتينية “سيسيليا توديسكا بوكو”، السفير د. محمد كاظم، سفير مصر لدى الأرجنتين، بحضور مديرة إدارة المفاوضات الاقتصادية الثنائية مع أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتجارة الدولية والأديان. تناول اللقاء أوجه العلاقات الثنائية بين البلديّن وسبل تطويرها خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك إمكانية عقد اللجنة المشتركة المصرية الأرجنتينية. كما تم التطرق لعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وكذا لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الاقتصادية والتجارية، وسبل التعاون بين الجانبين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

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