وزير العدل: سجلت شقتى فى 6 سنوات (صور)

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عمر مروان وزير العدل إنه عندما سجل شقته التى يقطن بها تم ذلك خلال 6 سنوات وذلك قبل أن يتولى وزارة العدل، مشيرا إلى أنه وبعد توليه مسؤولية الوزارة عمل على تقليص هذه الفترة بفضل التحول الرقمى إلى أن وصلت مدة التسجيل فى 30 يوما، مؤكدا أن هذا يعد إنجازا كبيرا.





جاء ذلك خلال افتتاح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقارى مدينة نصر، بحضور وزيرة التخطيط ومحافظ القاهرة. وأطلقت وزارة العدل، خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg توفيرا للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع. وأتاحت وزارة العدل، تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" المتوفر على هواتف الأندرويد والآبل وهواوى بجميع المحافظات عدا السويس ومطروح وشمال وجنوب سيناء. وسيتم تباعًا افتتاح المزيد من المقرات، وإطلاق خدمات المحمول فى محافظات أخرى من أجل تيسير الخدمة على المواطنين والتقليل من الزحام فى المقرات خاصة فى ظل جائحة كورونا. كما أعلنت وزارة العدل أنه فى إطار خطتها لإتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد، فقد تم افتتاح 6 فروع توثيق جديدة للشهر العقارى بالمكاتب البريدية، بالإضافة إلى سابقة افتتاح 94 مكتبًا بالبريد يصل عددها إلى 100 فرع.

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