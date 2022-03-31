جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح المستشار عمر مروان وزير العدل منذ قليل مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقارى مدينة نصر بمول سيتى ستارز بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن جميع المراكز تعمل الآن، بالإضافة إلى مراكز أخرى جار إعداداها، مؤكدة أنه تم تأهيل جميع الموظفين والإداريين من خلال تدريبات مكثفة.
وأطلقت وزارة العدل، خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg توفيرا للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع.
وأتاحت وزارة العدل، تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" المتوفر على هواتف الأندرويد والآبل وهواوى بجميع المحافظات عدا السويس ومطروح وشمال وجنوب سيناء.
وسيتم تباعًا افتتاح المزيد من المقرات، وإطلاق خدمات المحمول فى محافظات أخرى من أجل تيسير الخدمة على المواطنين والتقليل من الزحام فى المقرات خصوصا فى ظل جائحة كورونا.
كما أعلنت وزارة العدل أنه فى إطار خطتها لإتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد، فقد تم افتتاح 6 فروع توثيق جديدة للشهر العقارى بالمكاتب البريدية، بالإضافة إلى سابقة افتتاح 94 مكتبًا بالبريد يصل عددها إلى 100 فرع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التخطيط: 325 مركزا تكنولوجيا جاهزا لتقديم الخدمات للمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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