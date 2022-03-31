وزير الكهرباء يشهد تخريج دفعة جديدة لتدريب كوادر بشرية إفريقية (صور)

جدة - نرمين السيد - وتم تدريب الأفارقة على 5 برامج تحت عنوان "مشروعات BOOT واتفاقيات شراء الطاقة"، "تشغيل وصيانة شبكات النقل"، "تحليل اعطال الكابلات الكهربائية"، "تشغيل وصيانة المحطات البخارية"، و"تكنولوجيا الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة".

وتعد هذه البرامج أحد الانشطة الجارى تنفيذها فى إطار مشروع التعاون مع الدول الإفريقية الذى يتبناه القطاع لبناء القدرات البشرية بالقارة الإفريقية وخصوصا دول حوض النيل والقرن الإفريقى حيث يتم تنفيذ برامج تدريبيية فى مجالات الكهرباء المتعددة من خلال أكثر من 20 مركزا تدريبيا فى مصر وإيفاد خبراء مصريين لتلك الدول.



وألقى الدكتور شاكر أثناء الاحتفالية كلمة رحب فيها بالأشقاء الأفارقة وأكد اعتزاز مصر بجذورها الإفريقية وتدرك جيدا التحديات المشتركة التى تواجه القارة، معربا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الإفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعى لكل دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة.

وأشار شاكر إلى أن قطاع الكهرباء المصرى يمتلك خبرات كبيرة فى جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة تمكنه من تقديم المشورة والدعم الفنى ونقل الخبرات للأشقاء فى الدول الإفريقية.



وأعرب شاكر عن امتنانه من التعاون المتميز والمثمر بين مصر وعدد من الدول الإفريقية فى بناء القدرات البشرية إذ نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لعدد 8556 متدرب إفريقى وإيفاد حوالى 39 خبيرا مصريا من القطاع لعدد من الدول الافريقية (السودان، رواندا،تنزانيا، بوروندى، الصومال، إريتريا، والكونغو الديمقراطية) لنقل الخبرات وتقديم الدعم الفنى ومساعدة هذه الدول فى إعداد خططتها الوطنية وخصوصا فى مجال الطاقة المتجددة.



وأكد الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء سيستمر فى تقديم المنح التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكل الأطراف، من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.

وخلال الاحتفالية، أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر شعبا وقيادة والدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لاشقائه من الدول الإفريقية، كما حرصوا على تقديم الشكر والإشادة بحفاوة الاستقبال وجودة المحتوى التدريبى وكفاءة المدربين المصريين وما شاهدوه من تطور غير مسبوق للشركات المصرية فى مجال تصنيع المهمات الكهربائية وانبهارهم بالإماكن الأثرية وشعورهم بالطمأنينة فى بلدهم الثانى مصر مؤكدين أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر خلال تلك الفترة إلى بلادهم.

جدير بالذكر أن الدورات التدريبية التى قدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ 8556 متدربا إفريقيا تضمنت عدد من الدورات على شكل منح تحملت الوزارة بها كل نفقات التدريب والإقامة وتذاكر الطيران والزيارات الميدانية.

ويأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدعيم أواصر التعاون والصداقة مع كل الدول الإفريقية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر البشرية بالدول الإفريقية.