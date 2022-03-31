وزير الخارجية ونظيرته النرويجية يؤكدان زيادة الاستثمارات فى مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الخارجية مع نظيرته النرويجية فى ختام مباحثاتهما اليوم الخميس بالقاهرة.

ورحب وزير الخارجية شكرى بنظيرته النرويجية التى تقوم بأول زيارة لها إلى مصر، مشيرا إلى أن مصر سعت دائما إلى توطيد العلاقات مع النرويج تقديرا للدور الذى تلعبه النرويج على الساحة الأوروبية وأيضا الاهتمام الذى توليه لقضايا الشرق الأوسط والدور الذى لعبته لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح شكرى أن النرويج تنتهج سياسة متزنة تسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن المستدام على المستوى الإقليمى والدولى، واصفا العلاقات بين مصر والنرويج بأنها "وثيقة" فى المجالات السياسية والاقتصادية

ولفت إلى اهتمام الشركات النرويجية بزيادة استثماراتها فى مصر تقديرا لما حققته مصر فى إطار الإصلاح الاقتصادى والعوائد المجزية لهذه الشركات، ونستفيد من خبراتها وقدراتها فى دعم الأولويات ذات الأهمية بالنسبة لمصر خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن الوزيرة النرويجية شهدت فى مجلس الوزراء التوقيع على عدد من العقود ونتطلع إلى زيادة مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال الفترة القادمة.

من جانبها أعربت وزيرة خارجية النرويج عن سعادتها للقيام بأول زيارة لها إلى مصر منذ توليها مهام منصبها.

وقالت إنها ناقشت مع الوزير شكرى مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) الذى تستضيفه مصر هذا العام، والتعاون الثنائى بين البلدين، إلى جانب الوضع فى أوكرانيا.

ووصفت العلاقات بين بلادها ومصر بأنها "ممتازة"، مشيرة إلى أنه تم اليوم التوقيع على عدة اتفاقيات بين الحكومة المصرية والشركات النرويجية العاملة فى مجالات الطاقة المتجددة، موضحة أنه على الرغم من أن النرويج تقع فى شمال القارة الأوروبية إلى أنها تولى اهتماما بمنطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أنها قامت بزيارة فلسطين وإسرائيل حيث تمت مناقشة حل الدولتين وقضية اللاجئين.

وأعربت الوزيرة النرويجية عن تقدير بلادها الكبير للجهود التى تقوم بها مصرفى هذا الإطار وأيضا ما قامت به مصر لوقف إطلاق النار فى غزة وأيضا تحقيق المصالحة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، أثنت وزيرة خارجية النرويج على مصر لاستضافتها مؤتمر الأطراف للمناخ فى نوفمبر القادم، معربة عن تطلعها لنجاح هذا المؤتمر.