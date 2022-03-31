تجمع الساحل والصحراء يشيد بدور الرئيس السيسى فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى البيان الختامى للمجلس التنفيذى الوزارى لتجمع الساحل والصحراء التى عقدت دورته الـ21 فى العاصمة المغربية الرباط اليوم الخميس. جدير بالذكر أن مركز مكافحة الإرهاب قد تم إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف دعم الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، بالإصافة إلى مساعدة تجمع الساحل والصحراء على تحقيق أهدافه فى التنمية والأمن.

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