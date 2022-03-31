/689481/اللواء-طارق-نصير-مهنئا-الرئيس-السيسي-بحلول-شهر-رمضاننحن-على-العهد-لاستكمال-مسيرة-التنمية

بعث النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

دوت الخليج

وقال طارق نصير، في نص برقيته: يشرفني بحلول هذا الشهر الكريم الذى اختصه الله سبحانه وتعالى والذي انزل فيه القرآن الكريم هاديا للبشرية كلها ليضئ به طريق الحق سائلين المولى عز وجل ان يكلل مسيرتكم الوطنية لمستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

اللواء طارق نصير مهنئا الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان:نحن على العهد لاستكمال مسيرة التنمية

وأضاف وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ: نحن على العهد يا سيادة الرئيس في استكمال مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادتكم الرشيدة.

داعيا المولى عز وجل أن يحقق لشعب مصر العظيم ما يصبوا إليه من تقدم وازدهار ورخاء، وأن تنعم أمتنا العربية والاسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والاستقرار.

رئيس الشيوخ يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

هذا وهنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الشيوخ في نص برقيته: يطيب لي باسمى و أعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم إلى فخامتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية و على مصرنا الغالية بكل خير.

و أضاف عبدالرازق: لعلنا نستلهم ما في هذا الشهر الفضيل من نفحات طيبة لما اختصه الله سبحانه و تعالى لتعظيم ركن من أركان الإسلام و الذي يدعونا فيه إلى العمل و العبادة معاً، وإذ ننتهز هذه المناسبة المباركة لنجدد العهد لفخامتكم والعمل على استمرار مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أيديكم، ونؤكد مواصلة عزمنا على خدمة شعب مصر الوفي وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار. واستكمل رئيس مجلس الشيوخ: راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على بلدنا العزيز بمزيد من الخير والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.