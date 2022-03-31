/689476/مرتضى-منصور-كهربا-هرب-من-الزمالك-بـ-محلل-برتغالي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضي منصور:" الأهلي تعاقد مع كهربا عن طريق محلل باللجوء لانتقال اللاعب لنادي برتغالي، في حين أن الزمالك تفاوض مع عبد الله السعيد بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي، وتنازلنا عن عقد السعيد احتراما لتركي آل الشيخ .

ووأصل قائلاً:" كهربا تمت إعارته من الزمالك مرتين بنحو 80 أو 90 مليون جنيه، وحققنا مكاسب كثيرة من وراء اللاعب، وعقده مع النادي البرتغالي كان لمدة أسبوع فقط.

وأردف:" الزمالك سيحصل على مستحقاته من كهربا بالحجز عليه بمستند نادي مدين لدى الغير وستلعب مجانا بدون أي مقابل”.

وأختتم:" اطلع يا كهربا اتكلم وقول من طالبك بالهروب والرحيل عن الزمالك بالرغم من استمرار تعاقدك مع النادي، وانتقالك لنادي محلل برتغالي.

مباريات الزمالك خلال شهر رمضان

6 أبريل: بيراميدز × الزمالك "الدورى"

9 أبريل: مصر المقاصة × الزمالك "الدورى"

12 أبريل: الزمالك × فاركو "الدورى"

19 أبريل: الاتحاد × الزمالك "الدورى"

28 أبريل: الزمالك × المصرى "الدورى"

أعلن نادي الزمالك عن تجديد عمر هشام لاعب فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر لمدة 4 سنوات مقبلة رسمياً.

فميا يعتبر عمر هشام أحد اللاعبين الذين استطاعوا المشاركة في الفوز بعدد من البطولات المحلية والقارية لنادي الزمالك أبرزها بطولتي الدوري وأفريقيا بالإضافة الى المشاركة في كأس العالم للأندية، بخلاف مشواره المميز مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية.

وصلت بعثة منتخب مصر إلي مطار القاهرة الدولي، ، الوطني قادمة من العاصمة السنغالية داكار، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1 عقب نهاية الوقت الأصلي.

مصر ضد السنغال

وبدأ بعدها منتخب مصر في استعاده الأداء بعد الارتباك في أول 10 دقائق، واُصيب رامي ربيعه ولم يستطيع استكمال المباراة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

واستمر منتخب السنغالي في الضغط على فترات، ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيقة، بينما منتخب مصر اعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تصل أي كرات منها لمرمى ميندي.

واُصيب عمر جابر في الدقيقة 36 بعد تدخل عنيف من لاعب السنغال، ليخرج عمر جابر ويدخل إمام عاشور بدلاً منه.

لينتهي الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف نظيف، وسط عدم ظهور هجومي لمنتخب مصر