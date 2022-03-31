/689475/ناصر-هديه-تحسن-وضع-المرأة-المصرية-وتمكينها-يكشف-مدى-الاهتمام-بحقوق-الإنسان

قال النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب، إن التحسن الكبير في وضع المرأة المصرية على مدار السنوات الماضية سواء من الناحية السياسية أو التشريعية أو التمكين الاقتصادي، تعود إلى سياسة راسخة تبنتها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي، لتعزيز وضع المرأة في المجتمع وحمايتها وتمكينها.

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وأضاف هديه، في تصريحات له اليوم، أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي أطلقتها الدولة المصرية تتضمن 4 محاور أساسية وهي: التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، وحماية المرأة، علاوة على تولي المرأة 30% من المناصب الإدارية العليا بالدولة 2030، منوها بوصول نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء 24.2%، ونسبتها نحو 28% فى البرلمان المصري، وتمثيلها بنسبة 14% فى مجلس الشيوخ وبعدد 3 سيدات فى منصب المحافظ.

ناصر هديه: تحسن وضع المرأة المصرية وتمكينها يكشف مدى الاهتمام بحقوق الإنسان

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تعزيز وضع المرأة ومكانتها وتمكينها في المجتمع، يكشف مدى الاهتمام بحقوق الإنسان ورفض التمييز بين الجنسين، وتعزيز المساواة والإيمان تمامًا بقدرات المرأة والدفع بها لمختلف المجالات، وهو ما يحسب لحكم الرئيس السيسي وتطلعه للمستقبل بقيم جديدة وفي إطار الجمهورية الجديدة المبنية على العلم والتنمية واحترام حقوق الإنسان.