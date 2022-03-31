/689474/رضوى-عطا-التعاون-بين-المؤسسات-الإعلامية-والأكاديمية-يسهم-في-تقوية-الدور-الإعلامي

حثت الإعلامية رضوى عطا المذيعة بالتليفزيون المصري، على أهمية التعاون بين المؤسسات الإعلامية والصحفية والكليات والجامعات المصرية من أجل الوصول لصيغة ورؤية واضحة يعود معها الإعلام الرسمي للدولة لقوته المعهودة، مؤكدة أن الإعلام أصبح يمثل أحد أهم مؤشرات القوة للدول وسلاح العصر الذى أثبتت التجارب العملية مدي قوته وتأثيره.

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جاء ذلك على هامش مشاركتها في المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الإعلام والعلاقات العامة في إحدى الجامعات الخاصة، تحت عنوان "الإعلام والمجتمع المدني والمسئولية المجتمعية"، برئاسة الدكتور محمد شومان ومشاركة عدد كبير من الإعلاميين والكتاب واستاذة الإعلام ، من بينهم الدكتور حسن عماد مكاوي، والدكتوره ليلى عبد المجيد والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس مؤسسة اونا، والاعلامي الدكتور محمد الباز ، والكاتب الصحفي علاء حيدر رئيس وكالة انباء الشرق الأوسط السابق، والكاتب والمحلل السياسي إسلام عوض رئيس مجلس إدارة جمعية حماية .

رضوى عطا: التعاون بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية يسهم في تقوية الدور الإعلامي

وقالت الإعلامية رضوى عطا في كلمتها بالمؤتمر، إننا في حاجة لوضع ميثاق وضوابط تحكم المنظومة الإعلامية، بحيث يتضمن هذا الميثاق المعايير والأسس التي تحكم عملية إختيار من يعملون بالحقل الإعلامي، بحيث تكون هناك أسس واضحة متفق عليها تنظم العمل بالاعلام .