عرض الحلقة الاولى من مسلسل المداح 2 غدا.. تعرف على الأحداث

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كشفت قناة mbc مصر عن موعد عرض الحلقة الاولى من مسلسل المداح 2، الذي يشارك في بطولته الفنان الكبير حمادة هلال بجانب الفنانة المتألقة هبة مجدي والتي جاءت بديلة للفنانة نسرين طافش بعد اعتذارها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل المداح 2 الحلقة الاولى المواعيد والقنوات الناقلة

تعرض الحلقة الاولى من مسلسل المداح 2 بداية من غدا الجمعة الموافق 1 من شهر ابريل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا، ومن المقرر أن يكون هذا الموعد الفعلي لعرضه على مدار شهر رمضان 2022.

أحداث الحلقة الاولى من مسلسل المداح 2

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المداح 2 حول الفنان حمادة هلال الذي يجسد شخصية صابر، لديه قدرة ربانية يعالج من خلالها أعمال السحر والشعوذة، يواجه عدد كبير من الصعوبات التي ستوقعه في مأزق لن يستطيع تخطاها إلا بصعوبة بالغة وتدور باقية أحداث العمل في ذلك الإطار

أبطال مسلسل المداح 2

مسلسل المداح 2 بطولة كلا من الفنان حمادة هلال والفنانة هبه مجدي، كمال أبو رية، أحمد عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، بسمة ماهر، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، سهر الصايغ، هايدي رفعت، ولاء شريف، أحمد الجوهري، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

هبة مجدي في مسلسل المداح 2

هذا وكشفت الفنانة هبة مجدي التي تخوض البطولة النسائية للعمل عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «المداح 2»، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022، على شاشة mbc مصر، مؤكدة أنه مغامرة صعبة عليها خاصة وأنها لم تستمر في الجزء الاول.

وقالت هبة مجدي خلال برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز : «يارب يبقى مفاجأة زي مانا حسيت وقريت في الورق، وشيفاه في التمثيل، وان شاءالله هيبقى احلى من الجزء الاول، لانه مختلف تماما عنه».

وتابعت هبة مجدي كاشفة عن تفاصيل شخصيتها: «بانرات المسلسل مغرقة الشوراع، وكلهم شاكين في نظرتي، وأنا شريرة في العمل، وفي أسباب كتيرة هي اللي مخلية الشخصية كدة، والناس مش هتعرف ليه هي عاملة كدة غير في آخر المسلسل».