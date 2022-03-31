مقتل حارس عقار مدافعًا عن سيدة في الأسكندرية

/689472/مقتل-حارس-عقار-مدافعا-عن-سيدة-في-الأسكندرية

عثرت أجهزة الامن بمحافظة الاسكندرية على جثة حارس عقار بها اثار طعنات.

دوت الخليج

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة حارس عقار بدائرة القسم، وبها جرح طعنى بالصدر وبجواره سلاح أبيض "سكين" وما قررته المدعوة “ربة منزل - مقيمة بالعقار محل البلاغ” بسماعها صوت صياح خارج الشقة سكنها، وباستبيانها الأمر اكتشفت وجود جثة المتوفى.

فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، كشفت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم.

مهاجمة إحدى السيدات بالعقار وابتزازها

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه أثناء قيامه بمهاجمة إحدى السيدات بالعقار وابتزازها قامت باستدعاء المجنى عليه، ولدى محاولة الأخير الإمساك به قام المتهم بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض المعثور عليه فأودى بحياته، ولاذ بالهرب بالسيارة خاصته ، وبسؤال السيدة المشار إليها أيدت ما جاء بأقوال المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.