/689471/النائب-عبده-أبو-عايشة-منتقدا-شائعات-نقص-السلع-لدينا-قيادة-حكيمة-تعشق-تراب-مصر-والمصريين

انتقد النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، الشائعات التي يروجها البعض من الكارهين والحاقدين لمصر حول نقص بعض السلع في الأسواق المصرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة علي تحقيق وافر من الحاصلات الزراعية .

دوت الخليج

وأضاف أبو عايشه، خلال تصريحات له اليوم الخميس، أن القيادة السياسية الحكيمة تدرك حيدا معني الأزمات التي تمر بها الدول وبالتالي فكان هناك حرصا شديدا علي وجود فائض في الخضر والإنتاج الحيواني والألبان والأسماك، قائلا: لا داعي للقلق ولا داعي ايضا قيام التجار بغلاء الأسعار .

النائب عبده أبو عايشة منتقدًا شائعات نقص السلع: لدينا قيادة حكيمة تعشق تراب مصر والمصريين

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في ضخ استثمارات لتحقيق فائض ووفرة في المعروض امام المصريين، مؤكدا انه لا داعي للقلق ، قائلا: لدينا قيادة حكيمة تعشق تراب مصر والمصريين.

وأشار أبو عايشه، إلي لي حرص الدولة المصرية بتوفير جميع احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وذلك من خلال المنافذ التي تم فتحها بعدد ١٧٠ منفذ تابع لوزارة الزراعة ، بجانب 21 منفذاً متنقلاً لمحافظتي القليوبية والفيوم، محملة بكافة السلع الاستهلاكية، بأسعار مخفضة، والتي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمساهمة في خفض الأسعار.