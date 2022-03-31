/689469/نانسي-إبراهيم-تقدم-قصتي-على-النيل-الثقافية-في-رمضان

تستعد الإعلامية نانسى إبراهيم، في تقديم برنامجاً جديداً على قناة النيل الثقافية بعنوان ( قصتى ) فى إطار التطوير الذى تشهده القناة حاليا برئاسة أشرف الغزال والذي أعلن عن خريطة برامجية جديدة يبدأ العمل بها مع بداية شهر رمضان الكريم .

دوت الخليج

( قصتى ) برنامج يحكى مشوار ضيوفه ورحلتهم مع النجاح ، وتنقب فيه نانسى عن مشاعر الفرح والفخر داخلهم ، وأحيانا تستدعي أبرز مشاعر الحزن والصبر والألم التى إنتابتهم ، وتبرز مدى الشغف الذى صاحبهم طوال الطريق ، ومظاهر السعادة والرضا أثناء الرحلة ، ولحظات الحزن والبكاء والخوف والانكسار أحيانا خلالها ، وخطوات السعى والكد حتى وصولهم لقمة نجاحاتهم .

نانسي إبراهيم تقدم قصتي على النيل الثقافية في رمضان

وتعرض نانسى، لأهم ذكريات مسيرة ضيوفها، وأبرز مخاوفهم ، ونجاحاتهم ، وإنجازاتهم ، وتطرح لأفكارهم التى سيطرت عليهم ودافعوا عنها بجسارة من بداية المشوار ووصولا لقرب إنتهاء المشوار كى تكون قصصهم ملهمة لغيرهم ، ومؤثرة فيهم ، ومحفزة على النجاح .

برنامج "قصتى" يذاع فى رمضان يوم الجمعة من كل أسبوع فى الثانية والنصف بعد الظهيرة على الهواء مباشرة