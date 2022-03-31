بحضور أسرهم.. محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات بقنا

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، الأمهات الحاصلات على المراكز الأولى بمسابقة الأم المثالية لعام 2022 ، وكذلك الأمهات المثاليات على مستوى مديرية التضامن الإجتماعى، جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة ، والنائب محمد عزت القاضى ، والنائب محمد مصطفى الجبلاوى أعضاء مجلس النواب، والاستاذ حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بقنا ، وعدد من القيادات التنفيذية وأسر الأمهات المكرمات .

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اللقاء بدأ بالسلام الجمهورى ، و عرض فيلم حول قصص كفاح الأمهات المثاليات اللائى تم تكريمهن ، وعقب ذلك هنأ محافظ قنا الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، مؤكدا في كلمته أن هذه الاحتفالية صارت تقليدا سنويا ، نحرص عليه، ويعكس شعورنا الحقيقى، كمحافظة ومجتمع تجاه المرأة، من منطلق تقديرنا وامتنانا لها ، فى جميع الأدوار التى تقوم بها على مسرح الحياة .

احترام المرأة المصرية وتقدير دورها

وقال الداودى أن احترام المرأة المصرية وتقدير دورها ، منذ الحضارة القديمه ، إلى درجة التقديس فكانت رمز الحكمة والعدل والقوة في صورة امرأة ، وبهذا تكون المرأة المصرية قد سبقت نساء العالم في تعظيم مكانتها داخل المجتمع ، مُشيرا إلى اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن قائلًا أن الأم هي من تقوم بغرس النواة الأساسية للمجتمع.

المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة في عصر الجمهورية الجديدة

وأضاف محافظ قنا أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة في عصر الجمهورية الجديدة ، حيث حرصت القيادة السياسية ، على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة ، وهو ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة ، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحقيق المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص .

وفى ختام الاحتفالية كرم محافظ قنا الأمهات المثاليات بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية ، حيث حصلت السيدة إقبال فايز لبيب على لقب الأم المثالية الأولى ، والسيدة عبلة شرقاوى حفنى على لقب الأم المثالية الثانية ، والسيدة صفية عطا الكريم حسين على لقب الأم المثالية الثالثة ، والسيدة شادية حسين راشد أم لديها مشروع تمكين اقتصادي ، والسيدة سميحة احمد محمد الأم المثالية البديلة ، والسيدة رضا صابر مغربى الأم المثالية لذوى الإحتياجات الخاصة ، والسيدة سميره عياد عبد الشهيد ، الأم المثالية الأولى على مستوى مديرية التضامن الإجتماعى ، والسيدة هدى محمد محمد حامد ، الأم المثالية الثانية على مستوى مديرية التضامن الإجتماعى ، والسيدة امل ماهر شاكر الأم المثالية الثالثة على مستوى مديرية التضامن الإجتماعى .