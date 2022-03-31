محافظ قنا: الاستجابة لشكاوى المواطنين تجاوزت 98%

التقى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام والنائب محمد مصطفى الجبلاوى والنائب محمد عزت القاضى عضوا مجلس النواب والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ ، والقيادات التنفيذية.

دوت الخليج

وقال محافظ قنا، أن المحافظة استقبلت 4765 طلب مقدم من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ، وتمت الاستجابة الي 3372 منهم وجاري بحث 1200 طلب طبقا للضوابط القانونية المقررة و 652 طلب في انتظار ردود الوزارات المركزية المختصة ، فضلا عن استقبال 2277 طلب من أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة ، وتمت الاستجابة إلى 1706 طلب طبقا للضوابط القانونية المقررة وجاري فحص 200 طلب والتنسيق مع الوزارات المركزية المختصة .

منظومة شكاوى محافظة قنا

وأشار الداودي، الى أن منظومة شكاوى محافظة قنا استقبلت خلال السنة الماضية 3939 شكوي وطلب ، نجحت في الاستجابة الي 3843 شكوي وجاري فحص 96 مع الجهات المختصة بمعدل أداء متميز بنسبة 98% لاستقبال وحل شكاوى المواطنين، وذلك وفقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الذي أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة.

محافظة قنا كانت من المحافظات المتميزة في تلقى الشكاوى وسرعة الاستجابة لها

وأضاف أن محافظة قنا كانت من المحافظات المتميزة في تلقى الشكاوى وسرعة الاستجابة لها، وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع المسئولين من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا ، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة