صحه قنا: تطعيم 99% من الأطفال المستهدفة بالحملة القومية ضد شلل الأطفال

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية الصحة والسكان، نجحت في تطعيم 483094 طفل من إجمالى 584259 طفل مستهدف تطعيمهم ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بنسبة 99.9% ، وذلك في إطار حرص الدولة على رفع المناعة الصحية للأطفال والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال .

وأضاف الداودي أن الحملة تم تنفيذها على مدار 4 أيام خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس الجارى واستهدفت الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات وتم تنفيذها من خلال فِرق ثابتة بالوحدات الصحية وفِرق متحركة من منزل إلى منزل مقدما خالص الشكر والتقدير للدكتور راجى تاوضروس والدكتور خالد الزمقان مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة والمشرف العام علي الحملة وجميع أعضاء الفرق الطبية لما بذلوه من جهود كبيرة ساهمت في إنجاح الحملة.

من جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة أن جهود الفرق الطبية لم تقتصر علي تطعيم الأطفال المصريين فقط ولكن امتدت لإعطاء التطعيم للأطفال غير المصريين حيث تم تطعيم 13 طفل من أبناء الجاليات غير المصرية المقيمين بالمحافظة .

وفي سياق أخر أجرى اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، جولة ميدانية مفاجئة لضبط الأسعار ومتابعة حركة البيع والشراء بالأسواق ومعارض اهلا رمضان, والتى تضم جميع أنواع السلع الأساسية التى يتم استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك، كما شملت الجولة تفقد عدد من محال بيع السلع الغذائية بمدينة قنا، رافقه المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة وأشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا.

و تفقد محافظ قنا معرضين لـ"أهلا رمضان" بمنطقتى "الاحوال المدنية وميدان الساعة "، بالإضافة إلي عدد من محال بيع السلع الغذائية بمدينة قنا، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة عن مثيلتها فى الأسواق، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، كما اطمأن من الموطنين على مدى رضاهم عن جودة السلع الغذائية والأصناف المعروضة.

وأضاف الداودى أن المحافظة يوجد بها 110 منفذ لبيع السلع الغذائية ، ما بين قوات مسلحة ، و أمان ، و جمعيتى ، والشركة المصرية 2000 ، بالاضافة الى افتتاح 11 معرضا لأهلا رمضان بمختلف مراكز المحافظة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة نسبة 30%، لافتا إلى أن إقامة هذه المعارض على أرض المحافظة جاءت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن التوسع فى إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .