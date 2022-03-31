/689460/مرتضى-منصور-المنتخب-تعرض-للإرهاب-في-السنغال-ويجب-الحفاظ-على-محمد-صلاح

عقد مرتضي منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الخميس، بمقر القلعة البيضاء في صالة محمد حسن حلمي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضي منصور: أين وزير الخارجية مما حدث للمنتخب وللجماهير التي سافرت إلى السنغال بالرغم من الاستقبال الحافل لأسود التيرانجا في مصر، يجب من استدعاء السفير السنغالي في مصر.

وتابع: يجب الحفاظ على محمد صلاح هو الجوهرة التي تمتلكها مصر، والمنتخب لعب مباراة محترمة في حدود إمكاناته، والمنتخب تعرض للإرهاب في السنغال، كما أن الحكم الجزائري مصطفى غربال الذي أدار المباراة لم يكن على قدر الحدث، وهو الحكم الذي أدار نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي”.

ووأصل:"وتحامل على الأبيض في المباراة ولم يحتسب ركلة جزاء لبن شرقي في اللقاء، والحكم ألغى تقنية الفيديو للمباراة، ولم يعتمد على حكم الفيديو في اللقاء”.

وأردف:" عمر جابر كاد يعتزل كرة القدم بسبب الإصابة، والحكم لم يحم لاعبي الفراعنة، وأطالب بالدفاع عن محمد صلاح وعدم جلده، بعدما تعرض للضرب والإرهاب في السنغال.

وأختتم:” أطالب جماهير مصر برد الاعتبار للمنتخب المصري، ومنتخب السنغال خطف تأهلا غير مستحق، لا تغضب يا صلاح لأن هناك بعض الإعلاميين لا يحبونك، بالرغم من أنك نجم نجوم مصر، والأسطورة الحقيقية للفراعنة”.

مرتضى منصور يرد على بيان محمود الخطيب

كما رد مرتضى منصور على بيان النادي الأهلي ، والذي اصدره رداً على الأخبار المتداوله عبر مواقع السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، بصدور حكم في البعض منهم.

وقال مرتضى منصور: " محمود الخطيب مطلع بيان علشان القضايا".

وأضاف مرتضى: "ماتش مصر والسنغال ياخطيب أهم مني ومنك، وهرد على عليك بعد ماتش مصر والسنغال".

كشف مرتضى منصور عن العضويات الشرفية لأسر شهداء مصر بالزمالك، سيتم تحويلها لعضوية عاملة مجانيه.

وأضاف في حديثة أنه سيتم إعفائهم "أسر الشهداء" من الإشتراك الثانوي للعضويات بالزمالك، وسيكون لأسرة الشهيد عضوية عاملة مجانية طول العمر.

واختتم حديثة عن أحقية العضويات المجانية بالزمالك: "احنا هنا مش بنضحي في الزمالك بـ 10 أو 20 مليون مش مشكلهأسرة الشهيد هي اللي بضحي فعلاً علشان مصر”.

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.