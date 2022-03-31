برفقة أبطال مسلسل الاختيار 3.. هاني سرحان ينشر صورة جديدة من الكواليس

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دوت الخليج تنشر صورة هاني سرحان مع أبطال الاختيار 3

أبطال مسلسل الاختيار 3

نشر المؤلف هاني سرحان، صورة تجمعه بأبطال مسلسل الاختيار 3 وهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويأتي ذلك عقب طرح البرومو الرسمي لمسلسل الاختيار 3 أمس الأربعاء وتصدر تريند محرك البحث الأشهر جوجل وموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.

برومو مسلسل الاختيار 3

يشار أن الإعلان الرسمي لـ مسلسل الاختيار 3 كشف عن عرض أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر، بما فيها من أحداث الثورة وتدخل الجيش لإنقاذ الدولة بجانب حقائق تُعرض لأول مرة.

ويضم مسلسل الاختيار 3 في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم مثل أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز وخالد الصاوي ومحمود البزاوي، وأمير المصري، وشريف خير الله، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف مثل هشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وإيمان العاصي وآخرين وغيرها من المفاجآت التي تأتي طوال شهر رمضان ضمن 30 حلقة تعرض عبر شاشة قناة on الفضائية.

ويجسد أمير المصري خلال المسلسل زعيم للمظاهرات وثوري من الدرجة الأولى، بينما يجسد الفنان خالد الصاوي شخصية قيادي بجماعة الإخوان الإرهابية.

مؤلف مسلسل الاختيار 3

يذكر أن اسم المؤلف هاني سرحان برز مؤخرًا من خلال أعمال درامية ناجحة مثل ثنائية الأب الروحي، ومسلسل لمس أكتاف، ومسلسل الفتوة، ومسلسل الاختيار 2: رجال الظل الذي نافس به ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021، والاختيار 3: القرار المقرر منافسته ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022.

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وفيما يخص السينما، تعاقد هاني سرحان على فيلم "اللي مايتسموش” الذي يعد أولى مؤلفاته السينمائية، حيث يتناول من خلالها عالم القدرات الخاصة مثل تحريك الأجسام عن بعد وقراءة الأفكار ومن المقرر طرحه خلال العام الجاري 2022.