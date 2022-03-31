أعلنت هيئة الدواء المصرية، انطلاق دورة تدريبية خاصة بالتعريف باشتراطات التفتيش والتخزين الجيد للكواشف المعملية، والتي تهدف إلى التعريف بالمتطلبات الأساسية، والإجراءات اللازمة للاستيراد، والتفتيش على الكواشف المعملية، مع تسليط الضوء على اشتراطات التخزين الجيد الواجب توافرها في مخازن الكواشف المعملية، وأهم المستندات اللازمة لإتمام إجراءات التفتيش.

وجاءت الدورة التدريبية، التي استهدفت ممثلي الشركات المستوردة للكواشف المعملية، طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين من خلال تقديم محتوى تدريبى شامل.

يذكر أن #هيئة_الدواء_المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام ٢٠٣٠ حيث تساعد في الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية فى قطاع الدواء والعمل على توطين الصناعة في مصر وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية .

يأتي ذلك انطلاقا من دور هيئة الدواء المصرية فى تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والخاصة بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء.