عاجل.. السيسى يستقبل وفدا من شركة إينى الإيطالية للبترول

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وفدا من شركة إينى الإيطالية للبترول برئاسة كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى للشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ثمن خلال اللقاء الشراكة القائمة مع شركة "إينى" الإيطالية، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة فى مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، معرباً عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها فى مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وموجهاً بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.

من جانبه؛ أعرب رئيس شركة "إينى" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً على ما تمثله مصر من أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم فى ضوء الفرص الواعدة التى يتمتع بها قطاع الطاقة فى مصر، لاسيما فى ضوء الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوى.

وقد استعرض "ديسكالزى" تطورات المشروعات المتعددة التى تنفذها الشركة الإيطالية فى مصر، وذلك بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية المختلفة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعى فى مصر وكذا لتصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة فى كل من إدكو ودمياط، واللتين تعملان بكامل كفاءتهما حالياً، وهو القطاع الذى حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية فى منطقة البحر المتوسط وذلك فى إطار رؤية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.

كما تم أيضاً عرض إسهامات شركة إينى فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك فى ضوء استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.