مدبولى يشهد توقيع اتفاقيتى تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين بالمشروع،





وذلك بين كل من: "صندوق مصر السيادى"، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وشركة "أوراسكوم للإنشاء" وشركة "فيرتيجلوب"، فيما جاءت الشركة المصرية للأسمدة كطرف خامس فى الاتفاقية الثانية.

كما حضر التوقيع على الاتفاقيتين كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آنيكن هويتفلدت، وزيرة خارجية النرويج، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة.

ووقع على الاتفاقيتين كل من: أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لـ"صندوق مصر السيادى"، وريموند كارلسن، الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، وأسامة بشاى، الرئيس التنفيذى لشركة "أوراسكوم للإنشاء"، وأحمد الحوشى، الرئيس التنفيذى لشركة "فيرتيجلوب".

وبمقتضى الاتفاقية الأولى ستتولى شركة "سكاتك" النرويجية إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، حيث سيتم توريدها لـشركة مصرية مملوكة لشركة "فيرتيجلوب" العالمية الرائدة فى مجال إنتاج الأمونيا، والتى ستقوم باستخدام الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة تكميلية لإنتاج الأمونيا الخضراء بموجب عقد شراء طويل الأجل.

وعقب التوقيع، أعرب أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لـ"صندوق مصر السيادى"، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الخاصة بتطوير المشروع بعد أشهر قليلة من توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشروع فى أكتوبر 2021، وهو ما يعكس أولويات الدولة المصرية من أجل سرعة إطلاق المشروعات، وخاصة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، التى تمثل أولوية قصوى لنا خلال الفترة الحالية.

فيما عبر ريموند كارلسن، الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية عن تقديره لعقد هذه الشراكة مع "صندوق مصر السيادى" وشركة "فرتيجلوب" لدفع مشروعات الاقتصاد الأخضر فى مصر للأمام، لافتاً إلى أن تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر سيتم إنجازه بالاعتماد على خبرة الشركة الطويلة فى تطوير المشاريع وتمويلها، وإقامة مشروعات الطاقة المتجددة فى الأسواق الناشئة.

وفى غضون ذلك، أشار أحمد الحوشى، الرئيس التنفيذى لشركة "فيرتيجلوب" الإماراتية، المُدرجة فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية، والمملوكة لشركتى OCI N.V و"أدنوك" الإماراتية، إلى أهمية التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، الشركة الرائدة فى سوق مصادر الطاقة المتجددة العالمية، قائلا: "سننشر معًا تقنية رائدة على مستوى العالم لتكثيف محفظة إنتاج الأمونيا الخضراء لدينا وزيادة استثماراتنا "منخفضة الكربون".

فيما قال أسامة بشاى، الرئيس التنفيذى لشركة "أوراسكوم للإنشاء": "نحن فخورون بالمشاركة فى هذا المشروع الذى يضع مصر على الخريطة المستقبلية لإنتاج الهيدروجين فى العالم".