رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات المُمولة من شركاء التنمية

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزى، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية، وهشام عوض الله، وكيل محافظ مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزى، والدكتور عماد مرسى، رئيس وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص، ومسؤولى الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، وكذا مقترحات التعاون فى مشروعات أخرى جديدة، سواء فى قطاع البنية التحتية، أو المشروعات التنموية التى تسهم فى تحقيق التنمية، وزيادة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وذلك فى ضوء تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الفترة الماضية شهدت الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى مع أشقائنا فى دول السعودية والإمارات وقطر، وهو ما يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.

وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، موقف حزم التمويل المختلفة، وكذا اتفاقيات التمويل الميسر مع شركاء التنمية.