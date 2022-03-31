رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة الاستثمارات النرويجية فى مصر

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بمصر، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

وثمن الدكتور مصطفى مدبولى العلاقات المتميزة بين مصر والنرويج، مشيرا إلى المقابلة التى تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء النرويجى على هامش قمة "محيط واحد" فى مدينة "برست" الفرنسية فبراير الماضى، وما شهدته من مباحثات مثمرة حول مجالات التعاون الثنائى بين البلدين.

وأشاد مدبولى بالوتيرة المتسارعة لزيادة حجم الاستثمارات النرويجية فى مصر خلال الفترة الأخيرة، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، والإنتاج السمكى، معربا عن تطلعه لمزيد من الاستثمارات النرويجية، ودعوة شركات جديدة للاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة فى مصر، مؤكدا أن التوجه النرويجى الاستثمارى القوى فى مصر يلقى ترحيبا وتعاونا من جانب الحكومة، والتزاما بتهيئة الظروف الكفيلة بنجاح وزيادة هذه الاستثمارات، بهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية فى التعاون والشراكة بين الجانبين.

وفى السياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة حجم التعاون الاستثمارى فى ضوء الاتفاق الإطارى الذى تم توقيعه اليوم بين صندوق مصر السيادى، وصندوق الاستثمار النرويجى للدول النامية (Norfund)، فى مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والبنية الأساسية الخضراء.

وأضاف مدبولى أن مصر عازمة بكل جدية على تنفيذ مشروعات ضخمة للهيدروجين الأخضر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، ودخلت بالفعل فى مباحثات مع عدد من الشركات العالمية فى هذا المجال، لافتا إلى أن شركة "سكاتك" النرويجية تعد من أكبر الشركات العاملة بالفعل فى هذا المجال بمصر، ومؤكدا حرصه الشخصى على متابعة تطوير مثل هذه المشروعات فى مصر، وضمان نجاحها.

وثمنت آنيكن هويتلفدت، وزيرة خارجية النرويج، جهود الحكومة المصرية فى دعم جهود السلام فى المنطقة، لاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ودورها النشط فى منطقة الشرق الأوسط.

كما تقدمت بالشكر للحكومة على دعم الشركات النرويجية فى مصر، وهو الأمر الذى أسهم فى زيادة حجم هذه الشراكات، خاصة مع وجود اهتمامات مشتركة فى مجال الاستثمار، لاسيما فى مجال الطاقة الجديدة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن ذلك من شأنه دعم استراتيجية مصر لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة.

وأضافت أن شركة "سكاتك" استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة فيما يتعلق بتواجدها بالسوق المصرية، داعية إلى تشجيع وإشراك مزيد من شركات القطاع الخاص للتوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء، بما يدعم قضايا التغير المناخى.

وفى هذا السياق، أعربت هويتلفدت عن تطلع بلادها لدعم مصر خلال رئاستها للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل، مستفسرة عن رؤية مصر لهذه الاستضافة المرتقبة.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدا أن مصر ستتبنى خلال فترة رئاستها مقاربة شاملة ومحايدة تراعى أولويات ومواقف جميع الأطراف، من أجل ضمان أن يسفر المؤتمر عن نتائج إيجابية لدعم العمل المناخى الدولى بجميع مكوناته: الحد من الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد التمويل للدول النامية.

كما أكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية أن يشهد مؤتمر المناخ المقبل الانتقال من مرحلة التعهدات والوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلى للالتزامات، لافتا إلى أن مصر ستعلن قريبا عن النسخة المحدثة من مساهمتها المحددة وطنيا وفقا لاتفاقية باريس لتغير المناخ، وهو الأمر الذى يتطلب بالطبع مزيدا من التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل دعم تنفيذ مصر لمساهماتها المتعلقة بالمناخ.

وأشار مدبولى إلى أن الخطط الطموحة التى وضعتها مصر من أجل زيادة جهودها ذات الصلة بالعمل المناخى، لاسيما تلك الخاصة بالتحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون، والتوسع فى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للهيدروجين الأخضر، تتطلب تمويلات ضخمة، وجذب استثمارات كبيرة إلى السوق المصرية.

وفى السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء أن مصر تتناقش مع أشقائها الأفارقة لبلورة أجندة أفريقية للتغير المناخى، بما يعزز من سبل حشد التمويلات المناخية لدعم الدول الأفريقية للوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق التعافى الأخضر فى أفريقيا.

وتعقيبا على ذلك، أعربت وزيرة خارجية النرويج عن تفهمها لأهمية التمويل فى تنفيذ الدول لمساهمتها المحددة وطنيا، مشيرا إلى أن بلادها تسعى لأن يشهد المؤتمر المقبل تعهدات جديدة للدول لخفض الانبعاثات الضارة، وأنها ستدعم الدول الأفريقية للتوصل إلى أفضل الحلول الممكنة فى هذا الصدد، منوهة إلى أن النرويج أعلنت عزمها مضاعفة تمويلها المناخى إلى 14 مليار كرونة نرويجية بحلول عام 2026 (نحو 1.6 مليار دولار أمريكى).

واستعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أنها تستهدف إنتاج 10 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة عام 2023، والوصول إلى نسبة إنتاج 42% من الطاقات المتجددة من إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر بحلول عام 2035.

بينما أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، إلى قيام الحكومة بإعداد ونشر دليل لمعايير الاستدامة البيئية فى خطة التنمية الـمستدامة، يستهدف مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 30% فى خطة عام 21-2022، لتصبح 50% بنهاية عام 24-2025، فى مجالات النقل والمياه والصرف الصحى والرى والكهرباء، معربة عن تطلعها لزيادة التعاون بين صندوق مصر السيادى وصندوق الاستثمار النرويجى للدول النامية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، على غرار المشروعات القائمة مع الشركات النرويجية العاملة فى مصر.