«الداخلية» تستقبل الزيارة السنوية للمكتب العربى لشؤون المخدرات

جاء ذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وما انطوت عليه بشأن التعاون العربى الإجرائى فى هذا الصدد.
تم عقد الجلسة الأولى تحت عنوان (التجربة المصرية فى مجال مكافحة المخدرات إقليميا ودوليا)، وتضمنت الإشارة بانضمام مصر للاتفاقيات الدولية الثلاثة والاتفاقية العربية لمكافحة المخدرات، فضلا عن كل المبادرات المطروحة من قبل منظمة الأمم المتحدة فى شأن المخدرات والمؤثرات العقلية والالتزام الكامل ببنود تلك الاتفاقيات.
وتم استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بمصر، والتى تناولت جهود الوزارة فيما يتعلق (بإحباط محاولات الجلب والتهريب - متابعة التشكيلات العصابية - مكافحة الزراعات المخدرة – صور الاتجار غير المشروع – مكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة والمتحصلة من جرائم المخدرات) وكذلك الجهود والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية للحد من مشكلة التعاطى والإدمان فى إطار الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات.
كما تم عقد الجلسة الثانية تحت عنوان(الاتجاهات الراهنة لمشكلة المخدرات بنطاق دول مجموعة العمل الإجرائية الثالثة) والتى تضمنت عرضا للجهود الوطنية للدول المشاركة من خلال رؤساء وفود تلك الدول.
عقب ذلك تم اصطحاب الحضور لمتحف الإدارة التابع لمعهد تدريب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.. كما تم عرض فيلما للمواد المخدرة بخاصية "الهيليوجرام" والذى تم إنشاؤه حديثا كأول جهاز من نوعه فى الشرق الأوسط لتدعيم العملية التدريبية ونموذجا متطورا يواكب المستجدات الحديثة.
كما تم استئناف الجلسة الختامية تحت عنوان (التعاون العملياتى فى مجابهة المخدرات) والتى تضمنت رؤى الدول المشاركة فى تعزير التعاون المشترك فيما يخص قضايا المخدرات عبر الدول والاتجار غير المشروع بها، وكافة المستجدات ذات الصلة.
انتهت أعمال الجلسات بالخروج بعدد من التوصيات أبرزها (التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجموعة حول أنشطة كبار عصابات الجلب والتهريب للمواد المخدرة عبر البحر الأبيض المتوسط وذلك من خلال إنشاء قنوات اتصال مباشرة لسرعة تبادل المعلومات ذات الصلة فى حينه).
عقب ذلك تم توزيع الهدايا التذكارية على رؤساء الوفود، كما لاقت الزيارة مردودا إيجابيا لدى الوفود المشاركة، الأمر الذى بدوره يعكس الدور الريادى لمصر فى تعزيز التعاون العربى القائم فى مجال مكافحة المخدرات بين وزارة الداخلية المصرية ونظيراتها بالدول العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الداخلية» تستقبل الزيارة السنوية للمكتب العربى لشؤون المخدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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