رئيس استئناف القاهرة يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - بعث المستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.





وجاء فى نص برقية التهنئة: "يطيب لى أن أتوجه لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمانى بحلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على سيادتكم ومصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأعرب المستشار عصام فريد عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمامه البالغ بالشأن القضائى، وما تم فى ظل توجيهاته من توقيع المحكمة لبروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات لميكنة العمل القضائى فى إطار مخطط الدولة الرقمية مصر 2030، وذلك لتسهيل الإجراءات على المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة.

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