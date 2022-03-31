/689466/وزير-القوى-العاملة-يبحث-مع-القنصل-السعودي-التنسيق-لسفر-العمالة-المصرية-لموسمي-رمضان-والحج

استقبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، بمكتبه بديوان عام الوزارة، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور سلطان السبيعي، والوفد المرافق له.

دوت الخليج

جاء ذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية من السائقين والعمال للعمل خلال موسمى شهر رمضان الكريم، والحج لخدمة زوار بيت الله الحرام .

وزير القوى العاملة يبحث مع القنصل السعودي التنسيق لسفر العمالة المصرية

وأكد سعفان، علي عمق العلاقات المصرية السعودية فى شتى المجالات، والتعاون المشترك بين البلدين فى العديد من الأعمال والمشروعات التي تخدم صالح الدولتين وتساهم في تنميتها وتقدمها .

وأشار وزير القوي العاملة، إلي أن العمالة المصرية من أكفأ العمالة الموجودة فى العالم أجمع، تنفذ المطلوب منها بكل جهد وتفاني واخلاص، وتتميز به دون غيرها من العمالة فى باقى الدول، كما تعتبر المملكة العربية السعودية بلدها الثانى وهى من أولى الوجهات التي يرغبون فى العمل بداخلها لحسن المعاملة والتقدير .

وأكد سعفان، علي ضرورة الاهتمام بأجر العمال بحيث لا يقل عن الحد الأدني للأجور فى الدولتين، واثبات ذلك فى العقود المبرمة بين الطرفين مما يساعد على تحقيق مزيد من العمل والإنتاج، ويعتبر ذلك حافزاً لهم للعمل مرة أخرى فى وقت الاحتياج .

و من جانبه، قدم القنصل السعودي، الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال، وعلى الجهود القائمة بين الطرفين لتذليل كافة العقبات أمام اللجنة المشتركة لتسفير العمالة للعمل خلال موسمي رمضان والحج فى إطار القانون بالبلدين.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي، إحسان زمزمي نائب رئيس النقابة العامة للسيارات، وسمير خليفة الرئيس التنفيذي لشركة رواحل ، وخالد جمل الليل الرئيس التنفيذي لشركة حافل ، وباسل جستنية الرئيس التنفيذي لشركة خُقير.

ومن الوزارة ، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وحمدي جابر رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية .