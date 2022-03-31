/689461/محافظ-المنيا-يشدد-على-الالتزام-بمعدلات-تنفيذ-مشروعات-المبادرة-الرئاسية-حياة-كريمة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

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تم ذلك بحضور، رؤساء المراكز المستهدفة، و وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، ومهندسي دار الهندسة، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وضع تصورات للحلول على الفور

المحافظ، ناقش مع الحاضرين موقف قطاعات (الصرف الصحي – الصحة – الكهرباء – الإسعاف )، كما استمع إلى جهات التنفيذ وتعرف على نسب تنفيذ، الأعمال ، وتأكد من تلافى الملاحظات التي تم مناقشتها في الاجتماعات السابقة، كما استمع ، إلى ملاحظات مهندسي دار الهندسة ومناقشتها مع جهاز التنفيذ لتلافي أي ملاحظات ووضع تصورات للحلول على الفور، مطالبا رؤساء المدن بمتابعة جميع النقاط والملاحظات التي عرضتها دار الهندسة حيث أنهم مسؤولون عن متابعة المشروعات والإشراف عليها في مراحل التنفيذ واستلام المشروعات عند الانتهاء منها .

تلافى أي ملاحظات قد تظهر وحلها بوجود جميع الجهات المعنية

وأوضح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن الهدف من الاجتماع الأسبوعي تلافى أي ملاحظات قد تظهر وحلها بوجود جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن جميع أجهزة محافظة المنيا، تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، في 192 قرية و 757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري، مشيراً إلى أن الجميع يقف صفا واحدا من أجل تنفيذ جميع المشروعات بكفاءة وجودة عالية، بما ينال رضا المواطن المنياوى، ليتحقق الغرض الذي وضعته القيادة السياسية نصب عينيها وهو تحقيق حياة كريمة للمواطنين.