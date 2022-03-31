/689458/أمين-عام-الشيوخ-يلتقى-العاملين-بالأمانة-العامة-لتهنئتهم-بقرب-حلول-شهر-رمضان-المعظم

التقى المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، بموظفى الأمانة العامة، اليوم الخميس، لتهنئتهم بقرب حلول شهر رمضان الكريم .

دوت الخليج

و أكد عتمان، على ضرورة أن نستلهم من نفحات الشهر الكريم العزم و التعاون فى العمل معاً لدفع مسيرة العمل داخل مجلسنا الموقر لما فيه من مصلحة و رفعة الوطن.

أمين عام الشيوخ يلتقى العاملين بالأمانة العامة لتهنئتهم بقرب حلول شهر رمضان المعظم

و من جانبهم قدم العاملون بالأمانة، الشكر و التقدير لرئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق و الأمين العام المستشار محمود عتمان على هذه اللفتة الكريمة، متمنيين لهم دوام التوفيق لما فيه صالح البلد و تقدمه.

رئيس الشيوخ يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

و رافق المستشار محمود عتمان، فى جولته المستشار عمرو يسرى نائب الأمين العام و الدكتور محمد رستم مدير مكتب رئيس المجلس.

هذا وهنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقال رئيس الشيوخ في نص برقيته: يطيب لي باسمى و أعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم إلى فخامتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية و على مصرنا الغالية بكل خير.

و أضاف عبدالرازق: لعلنا نستلهم ما في هذا الشهر الفضيل من نفحات طيبة لما اختصه الله سبحانه و تعالى لتعظيم ركن من أركان الإسلام و الذي يدعونا فيه إلى العمل و العبادة معاً، وإذ ننتهز هذه المناسبة المباركة لنجدد العهد لفخامتكم والعمل على استمرار مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أيديكم، ونؤكد مواصلة عزمنا على خدمة شعب مصر الوفي وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار. واستكمل رئيس مجلس الشيوخ: راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على بلدنا العزيز بمزيد من الخير والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.