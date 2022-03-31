/689457/محلية-النواب-توصى-بزيارة-لمطروح-للوقوف-علي-مشاكل-المخططات-الاستراتيجية-والتفصيلية

دوت الخليج

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة:" لابد من حضور نواب المحافظة هذا الاجتماع والاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم فيما يخص المخطط الاستراتيجي بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للمواطنين على أن يتم طرح كافة الموضوعات وإيجاد حلول لها، وموافاة اللجنة بتفاصيل الاجتماع تمهيدا لتنظيم زيارة للمحافظة للوقوف على ما تم على الأرض من جهود لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

محلية النواب توصى بزيارة لمطروح للوقوف علي مشاكل المخططات الاستراتيجية والتفصيلية

هذا و عقدت لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسيني، صباح اليوم الخميس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وجاء أولها طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الشورى، عيسى أبو تمر، بشأن تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني والزمام بمحافظة مطروح، وخاصة مدن غرب المحافظة مراكز (السلوم، النجيلة، سيدي براني) والقرى التابعة لها.

محمد الحسيني: هدفنا عمل علاقة رشيدة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية لحل المشكلات

وفي هذا الإطار، قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تخصص عدة اجتماعات لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لحل المشكلات، مؤكدا أن اللجنة دائما ما تخرج بتوصيات يتم تنفيذها علي أرض الواقع.

وأضاف الحسيني، خلال اجتماع اللجنة: هدفنا عمل علاقة رشيدة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية لحل المشكلات، وسنناقش اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الشورى، عيسى أبو تمر، بشأن تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني والزمام بمحافظة مطروح.