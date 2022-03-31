/689456/أحمد-فتحي-قانون-حقوق-المسنين-تضمن-اعفاءات-عديدة-وعاقب-المهمل-في-حقهم-والمسيء-لهم

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان الدستور المصري اعطى كافة الفئات حقوقها سواء المرأة أو الشباب أو الطفل او ذوي الإعاقة بالاضافة الى المسنين، منوها ان القيادة السياسية اهتمت بوضع حقوق للمسنين في مضر، ومن هذا المنطلق تقدم النائب عبد الهادي القصبي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان بمشروع قانون حقوق المسنين، ثم بعد ذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون ايضا شمل عدد من الاضافات والمزايا ومنها انشاء صندوق لهم لدعمهم.

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وتابع النائب أحمد فتحي خلال لقاءه عبر برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الاولى المصرية، أن مجلس الشيوخ ناقش قانون حقوق المسينين بشكل مستفيض وخلال عدد كبير من الجلسات من أجل خروجه بشكل جيد، اضافة الى أن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ايضا اجرت حوار مجتمعي حول هذا القانون، من اجل مناقشة بنود القانون مع المعنيين من خلال معرفة متطلبات المواطنين حتى يكون القانون مفيد لهم، قائلا:" نزلنا للناس فى مراكز الشباب و والقهاوى الشعبية من أجل سماع ارائهم وطلباتهم ".

أحمد فتحي: قانون حقوق المسنين تضمن اعفاءات وعاقب المهمل والمسيء لهم

واستطرد النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن القانون شمل اعفاءات للمسنين بالمواصلات العامة ومراكز الشباب والاندية والمسارح الفنية، ولكن أغلب الآراء كانت حول الاهتمام بملف الصحة الشامل لكبار السن، مزيدا:" ده كان المطلب الرئيسى لكبار المسنين".

ونوه عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تم وضع مادة بشان ضرورة التعامل بشكل جيد مع كبار السن، بالاضافة الى وضع عقوبة للمهمل والمسيء لهذه الفئة .

وتابع النائب أحمد فتحي:" الاهمية تكمن في كيفية تنفيذ القانون على ارض الواقع، ودورنا كنواب متابعة القانون وتطبيقه داخل المؤسسات والوزارات الخدمية ".