/689451/وكيل-تضامن-النواب-يوجد-169-دار-للمسنين-في-مصر-والدولة-قدمت-تسهيلات-لانشائها

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن فكرة انشاء دار المسنين كان يواجه في البداية صعوبة ، ولكن الدولة وجدت حل بشأن تسهيل اجراءات انشائها من خلال اعفائها من الضرائب.

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وتابع النائب أحمد فتحي خلال لقاءه عبر برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية، أنه يوجد ما يقرب من 169 دار على مستوى محافظات مصر، ويتم الحرص على انشاء فكرة التكامل بداخلها، وهو ما تسعى تنسيقية شباب الاحزاب بعمله بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وكيل تضامن النواب: 169 دار للمسنين في مصر والدولة قدمت تسهيلات لانشائها

واستطرد عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن القانون تضمن عقوبات رادعة من اجل الحفاظ على هذه الفئة، ومنها الحبس والغرامة مع غلق درا المسنين حال وجود مخالفة، مشيرا الى انه يوجد عدد من المشاكل النفسية بالدار مع المسنين وهو ما قام القانون بمعالجته بشأن التأهيل النفسي للقائمين على الدار.

قانون حقوق المسنين

هذا وقال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان الدستور المصري اعطى كافة الفئات حقوقها سواء المرأة أو الشباب أو الطفل او ذوي الإعاقة بالاضافة الى المسنين، منوها ان القيادة السياسية اهتمت بوضع حقوق للمسنين في مضر، ومن هذا المنطلق تقدم النائب عبد الهادي القصبي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان بمشروع قانون حقوق المسنين، ثم بعد ذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون ايضا شمل عدد من الاضافات والمزايا ومنها انشاء صندوق لهم لدعمهم.