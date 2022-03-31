عبدالمنعم يبدأ الجري حول الملعب.. ويشارك غدًا في جزء من التدريبات الجماعية

/689449/عبدالمنعم-يبدأ-الجري-حول-الملعب-ويشارك-غدا-في-جزء-من-التدريبات-الجماعية

بدأ محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي، صباح اليوم الخميس، الجري حول الملعب ‏على ملعب التتش على هامش تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمباراة الهلال السوداني ‏المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا.‏

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقد تعرض عبدالمنعم لإصابة بكسر في الأنف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة ‏السنغال الأولى التي أقيمت بالقاهرة ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في ‏قطر.‏

موقف الأهلي في ترتيب المجموعة

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتواجد معه كلا من المريخ والهلال السوداني، وصن داونز الجنوب إفريقي.

ألتقى الأهلي مع الهلال السوداني في ثاني جولات المجموعة بملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة الخرطوم، والتي حسمها التعادل السلبي بدون أهدف.

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتم تحديد المركز الثاني والمتأهل للدور ربع النهائي بعد مباراة الطرفين.

الأهلي والمريخ السوداني

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

أرقام موسيماني مع الأهلي في مختلف البطولات

خاض النادي الأهلي في عهد موسيماني 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.

كما قاد موسيماني الأهلي في 48 مباراة بالدوري ، فاز في 34 مباراة ، وتعادل 12 ، وخسر مباراتين ، الأولى على سموحة 2-1 في الوقت القاتل، والثانية ضد غزل المحلة بهدف بدون رد، سجل المارد الأحمر 109 هدف في حين تلقت شباكة على 37 هدف.

وقاد موسيماني الأهلي في 6 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية، حقق الفوز في 4 مباريات وخسر مباراتين، الأولى ضد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، والثانية ضد بايرن ميونيخ بهدفين دون رد، سجل المارد الأحمر 9 أهداف وتلقى 6 أهداف بمونديال الأندية.