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أكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، علي تداول ١٥٥٥ طن بضائع عامة ومتنوعة، و٤٢٩ شاحنة، و٤٠ سيارة.

دوت الخليج

وأوضح المركز الإعلامي للموانئ، في بيان اليوم الخميس، أن حركة الصادرات شملت تداول ١٣٣١ طن بضائع عامة ومتنوعة، و٢٠٣ شاحنات، و ١٧ ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول ٢٢٤ طن بضائع عامة ومتنوعة، و٢٢٦ شاحنة، و٢٣ ملاكي.

تداول 1555 طن بضائع و429 شاحنة و40 سيارة بموانئ البحر الأحمر

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "دليلة" بحمولة ٨٩ شاحنة و٢١ سيارة ملاكي، والسفينة "الحرية" بحمولة ٦١ شاحنة، وتم مغادرة السفينة "الحرية" بحمولة ٥٨ شاحنة و٤ سيارات ملاكي، والسفينة "دليلة" بحمولة ٩٣ شاحنة و١٣ سيارة ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "سيناء" و"عمان"، وغادرته السفينتان "سيناء" و"عمان"، حيث تم استقبال ٧٦ شاحنة بحمولة ٢٢٤ طن بضائع عامة وسيارتين ملاكي، وتصدير ٥٢ شاحنة بحمولة ١٣٣١ طن بضائع عامة، كما غادر ميناء السويس السفينة "كيد نوس" فارغة.

تداول 15 ألفا و734 طن بضائع عامة و 562 شاحنة بموانيء البحر الأحمر

وكان قد أكد المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، علي النشاط الملحوظ في الحركة الملاحية، حيث بلغ حجم التداول 15 ألفا و734 طن بضائع عامة ومتنوعة، و562 شاحنة، و65 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر، في بيان له أمس ، أن حركة الصادرات شملت تداول 1648 طن بضائع عامة ومتنوعة، و273 شاحنة، و7 سيارات ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 14086 طن بضائع عامة ومتنوعة، 273 شاحنة، و58 سيارة ملاكي.

من ناحية أخري، استقبل ميناء سفاجا السفينة "أمل" بحمولة 100 شاحنة و10 سيارات ملاكي، والسفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 113 شاحنة و46 سيارة ملاكي، وتم مغادرة السفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 117 شاحنة وسيارة ملاكي، والسفينة "امل" بحمولة 90 شاحنة و5 سيارات ملاكي.