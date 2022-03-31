/689447/بالصور--استعدادات-المؤتمر-الصحفي-لمرتضي-منصور-بنادي-الزمالك

يعقد مرتضي منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الخميس، بمقر القلعة البيضاء في صالة محمد حسن حلمي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكان من المقرر أن يكون المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً، لشرح كافة الترتيبات للفريق الاول خلال الفترة القادمة.

موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة

ليخوض الزمالك الجولة الأخيرة أمام ساجرادا لقاء تحصيل حاصل، ونفس الأمر المواجهة السابقة أمام بترو أتليتكو التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتنقل المباراة على قناة bein spotrs 2، بعدما أعلنت إدارة القناة نقل اللقاء بشكل حصري.

مرتضى منصور يرد على بيان محمود الخطيب

كما رد مرتضى منصور على بيان النادي الأهلي ، والذي اصدره رداً على الأخبار المتداوله عبر مواقع السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، بصدور حكم في البعض منهم.

وقال مرتضى منصور: " محمود الخطيب مطلع بيان علشان القضايا".

وأضاف مرتضى: "ماتش مصر والسنغال ياخطيب أهم مني ومنك، وهرد على عليك بعد ماتش مصر والسنغال".

كشف مرتضى منصور عن العضويات الشرفية لأسر شهداء مصر بالزمالك، سيتم تحويلها لعضوية عاملة مجانيه.

وأضاف في حديثة أنه سيتم إعفائهم "أسر الشهداء" من الإشتراك الثانوي للعضويات بالزمالك، وسيكون لأسرة الشهيد عضوية عاملة مجانية طول العمر.

واختتم حديثة عن أحقية العضويات المجانية بالزمالك: "احنا هنا مش بنضحي في الزمالك بـ 10 أو 20 مليون مش مشكلهأسرة الشهيد هي اللي بضحي فعلاً علشان مصر”.

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.