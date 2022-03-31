/689442/اليوم-صرت-شيخا-شريف-عامر-يعلن-وفاة-والدته

أعلن الإعلامي شريف عامر منذ قليل وفاة والدته وذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، دون الكشف عن تفاصيل خاصة بالجنازة.

دوت الخليج يكشف وفاة والدة الإعلامي شريف عامر

وفاة والدة الإعلامي شريف عامر

وكتب الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية: "اكتملت دائرتها.. رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في احب ايام الله و أحب الايام الى قلبها”.

وأضاف في تغريدة له بصفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “انتقلت من الأضيق الى الأوسع.. اليوم ، صرت شيخا… إلى اللقاء يا أمي”.

وتفاعل الجمهور والمتابعين مع تغريدة شريف عامر وحرصوا على نعي والدته الراحلة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة والدعاء له بالصبر والسلوان.

شريف عامر برنامج يحدث في مصر

وفي سياق آخر، كان الإعلامي شريف عامر دافع عن لاعب منتخب مصر محمد صلاح بعد مباراة مصر والسنغال معربًا عن استيائه من المضايقات التي تعرض لها لاعبو منتخب مصر الوطني لكرة القدم، وقال في برنامجه: “سواء الليزر أو إلقاء زجاجات المياه الأجواء كلها كانت شديدة التوتر”.

وأضاف الإعلامي شريف عامر في كلامه: "محمد صلاح وهو في اللحظة التي كان يستعد فيها لتسديد ركلة الترجيح كان واقعا تحت ضغوط لا يعلم بها إلا الله، وهناك الكثير من الصور التي تظهر تسليط الليزر على وجهة".

التحقيق مع شريف عامر

ومن ناحية أخرى، كان الإعلامي شريف عامر واجه أزمة خلال الشهر الماضي حيث صدر قرار استدعائه للتحقيق من قبل نقابة الإعلاميين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.

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وجاء رد شريف عامر على قرار نقيب الإعلاميين قائلًا: "أنا راجل ربيت عيالي خلاص وعلمتهم وممكن أقعد في البيت ومعنديش أي مشكلة.. وبقالي 30 سنة بشتغل في الشغلانة دي.. وفي آخر 4 أشهر اسمي بقى الخبر وعمري ما سعيت لذلك”.

وأضاف: “أنا أدعى لنفسي أن رصيد ما بيني وحضراتكم يسمح لي إني يبقى ليا شوية مصداقية كويسين عندكم.. تعلمت صحافة على يد أساتذة وكنت اسمع صوت فتحي غانم يتكلم عن القضايا الصحفية ولما كبرت كنت أناقش الأستاذ محمد حسنين هيكل عن الصحافة في مرحلة صعبة جدا من تاريخنا”.