/689441/صادم-الفنانة-ريهام-سعيد-تكشف-عن-عمرها-الحقيقي-لأول-مرة

أعلنت الفنانة ريهام سعيد عن عمرها الحقيقي، وذلك عن طريق نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، كما قدمت التهنئة لأولادها وزوجها وجميع أهلها بمناسبة شهر رمضان الكريم.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل عمر الفنانة ريهام سعيد وذلك خلال السطور القادمة

ريهام سعيد عبر انستجرام

ونشرت ريهام سعيد صورة لها وعلقت عليها كالآتي: سنة ورا سنه بتعدي والمهم آنك تكون بتطلع لقدام مش من وجهة نظر الناس، من وجهة نظرك أنت.

وتابعت ريهام: ٤٧ سنة ولسه حسه أني محققتش اللي اتخلقت عشانه ولا حققت الحلم اللي نفسي احققه يا رب يبقي في وقت والحوش يسيبوني في حالي كل سنة وأنا بتقدم وبعمل خير كتير أوي.

وأضافت: كل سنة وأنا مع أولادي وجوزي وأهلي حبايبي.. يا رب كل سنة وربنا راضي عني.. بحبكوا وأخيرا بحب نفسي.

ومن الجدير بالذكر، أن تشارك الفنانة ريهام سعيد في مسلسل انحراف المقرر عرضه في شهر رمضان الكريم.

تفاصيل مسلسل انحراف الحلقة الاولى

و تتعرض الفنانة ريهام سعيد في أحداث مسلسل انحراف الحلقة الاولى إلى محاولة قتل حيث أنها كانت الزوجة الخائنة التي حاولت سرقة رجل متزوج ما يجعل ريهام سعيد تلقى عقابا في الحلقة الاولى من مسلسل انحراف.

أحداث مسلسل انحراف الحلقة الاولى

و حرص الكثيرين بتهنئة المخرج رؤوف عبد العزيز قبل عرض مسلسل انحراف الحلقة الاولى و ذلك من خلال صفحته على "فيسبوك"، حيث قالت حورية فرغلي: " ايه الجمال ده يا استاذ"، وكتب آخر: " بس طلع حو التيزر ده الواحد بقاله فتره مش شاف تيزرات"، و أيضًا من التعليقات على مسلسل انحراف الحلقة الاولى : " دائما كل اعمالك فيها عالمى ودائما بالنجاح طول العمر"، و " الف مبروك شكله جامد اووي عاوزين برومو اكبر بقي ".

الحلقة الاولى من مسلسل انحراف

و شهد برومو مسلسل انحراف الحلقة الاولى المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022 ظهور الفنانة روجينا بشكلين ، واحدة منهن بشعر أشقر و الشكل الثاني بشعر أحمر و ذلك في مسلسل انحراف الحلقة الاولى.

مسلسل انحراف مأخوذ من أحداث حقيقية، وهو من بطولة الفنانة روجينا ولوسي، وسميحة أيوب، وعبدالعزيز مخيون ، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت ، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وهو من تأليف مصطفى شهيب ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتدور الأحداث في دراما تشويقية مليئة بالغموض حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية ، حيث يصطدمون بطبيبة نفسية، والتي تُجسدها النجمة روجينا، لتُقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.