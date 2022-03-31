/689439/Mbc-مصر-تستقبل-رمضان-2022-مبكرا-تعرف-على-خريطة-أعمالها-بالمواعيد-غدا

تستقبل قناة mbc مصر رمضان مبكرا على عكس القنوات الفضائية الاخرى، وذلك بعرض عدد من الأعمال الدرامية بداية من غدا الجمعة الموافق 1 من شهر ابريل الجاري، وذلك ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسلات رمضان 2022 المعروضة غدا على mbc مصر

مسلسل مين قال

يعرض مسلسل مين قال بداية من غدا الجمعة، على شاشة mbc مصر وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، حول الفنان الشاب أحمد داش طالب في الثانوية العامة ينجح في إحراز مجموع كبير ولكن يرغب والده في دخوله كلية هندسة جامعة خاصة ويضغطه بذلك، لكن أحمد داش الذي يجسد شخصية هشام خلال العمل يرفض ذلك، ويحاول عمل اختراع جديد ولكن يسخر منه الجميع، وتتوالى الأحداث في ذلك الاطار.

مسلسل مين قال من بطولة الفنان جمال سليمان واحمد داش والفنان جمال عبد الناصر وديانا هشام، ويدور أحداثه في 15 حلقة ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022 على شاشة mbc مصر.

مسلسل المداح 2

تعرض قناة mbc مصر ايضا، أولى حلقات مسلسل المداح في تمام الساعة الثامنة مساء من يوم الجمعة المقبل، والذي يضم كلا من هبه مجدي، كمال أبو رية، أحمد عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، بسمة ماهر، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، سهر الصايغ، هايدي رفعت، ولاء شريف، أحمد الجوهري، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

ويجسد حمادة هلال خلال الاحداث شاب يدعي صابر وهو يملك قدرة ربانية في فك أعمال السحر كما يساعد في تخفيف الأذى عن الناس، وفي الجزء الجديد يواجه الكثير من الصعوبات والمشاكل.

أعمال تستكمالها قناة mbc مصر

وتسكتمل قناة mbc مصر عدد من الأعمال المعتادة على تقديمها في الفترة الماضية، وهي مسلسل وسط البلد الذي يعرض في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، كما تستقبل عرض جديد من مسرحية «مسرح كصر»، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا، وهي من بطولة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من نجوم الكوميديا في مصر منهم علي ربيع واوس اوس، وحمدي المرغني واسراء، وغيرهم من النجوم المعتادين على تقديم بطولة العمل.

ياسمين عز في حلقة خاصة عن نجوم رمضان على mbc مصر

تقدم الإعلامية ياسمين عز في مساء غدا الجمعة، حلقة خاصة مع نجوم الفن في رمضان 2022، وذلك في الساعة العاشرة من خلال برنامجها الشهير «كلام الناس».

ومن المقرر أن تعلن قناة mbc مصر عن خريطة أعمالها الأخرى خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان يوم السبت المقبل الموافق 2 من شهر ابريل.