/689436/أحدهم-أصيب-بالشلل-الرعاش-والسرطان-أبعد-الكثير-نجوم-اعتزلوا-التمثيل-بسبب-المرض-آخرهم-بروس-ويلز

أثار خبر اعتزال الفنان العالمي بروس ويلز التمثيل ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات الماضية وذلك بسبب أزمته الصحية وفقدانه القدرة على الكلام.

دوت الخليج يرصد نجوم اعتزلوا التمثيل بسبب المرض

يوسف فوزي

ابتعد الفنان يوسف فوزي عن التمثيل بسبب إصابته بمرض الشلل الرعاش حيث قرر الاعتزال عن الفن نتيجة الظروف الصحية التي يعاني منها.

ولكن قال في تصريحات له إنه لا يمانع أن يظهر في أعمال فنية بحالته الصحية وذلك في حالة إذا وافق المخرجون على هذا الأمر فقط.

شريهان

أما الفنانة الكبيرة شريهان كانت قد ابتعدت عن التمثيل بعد إصابتها بمرض السرطان في التسعينيات وقررت وقتها اعتزال الفن بشكل نهائي ودخلت في رحلة علاجية طويلة في باريس لكنها استطاعت التغلب على المرض.

وعادت العام الماضي 2021 من خلال إعلان دعائي لإحدى شركات الاتصالات كما عرض لها مؤخرًا بمسرحية كوكو شانيل التي عرضت عبر منصة شاهد الرقمية.

ميرنا المهندس

أما الفنانة ميرنا المهندس فعانت من الإصابة بمرض السرطان وسافرت للعلاج في الخارج وأجرت العمليات الجراحية لاستئصال الورم ووقتها ابتعدت فترة عن الأضواء، وارتدت الحجاب وحفظت القرآن الكريم.

ثم عادت ميرنا المهندس بعدها بفترة إلى الفن لكن مرضت واشتد عليها المرض حتى فارقت الحياة عام 2015، وكانت وفاتها صدمة للكثيرين داخل وخارج الوسط الفني.

عمر الشريف

أما الفنان الراحل عمر الشريف قرر الاعتزال بعدما أصيب بمرض "الزهايمر" حيث تنقل ما بين باريس والقاهرة حتى توفي عن عالمنا وترك إرث فني كبير لا ينسى.

سهير زكي

وتعد الفنانة والراقصة سهير زكي ضمن قائمة النجوم الذين اعتزلوا التمثيل بسبب المرض، حيث أصيب بإصابة عنيفة في فقرات العمود الفقري، لتقرر الاعتزال نهائياً نتيجة عدم قدرتها على الرقص أو التمثيل.

اقرأ أيضًا

لأول مرة.. خروج مايا طلام من الدراما الايطاليه إلى المصرية في العائدون

هالة فؤاد

ومن جانبها الفنانة هالة فؤاد كان قد تعرضت لأزمة صحية بعد إنجابها نجلها الثاني، وقررت الاعتزال بجانب ارتداء الحجاب ثم اكتشفت بعدها إصابتها بسرطان الثدي ورحلت عن عالمنا بعدها بفترة قصيرة.