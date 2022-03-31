الرئيس السيسي يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة حلول رمضان

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة حلول شهر ومضان المعظم: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله - عز وجل- أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا في هذا الشهر الفضيل، وأن يستجيب دعاءنا بأن يحفظ مصر الغالية وأن يُعيده على شعبها بالخير واليُمن والبركات.. مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير".

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