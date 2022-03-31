التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور سلطان السبيعي ، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية من السائقين والعمال للعمل خلال موسمى شهر رمضان الكريم ، والحج لخدمة زوار بيت الله الحرام .
في مستهل اللقاء رحب الوزير ، بالقنصل والوفد المرافق ، مؤكداً عمق العلاقات المصرية السعودية فى شتى المجالات ، والتعاون المشترك بين البلدين فى العديد من الأعمال والمشروعات التي تخدم صالح الدولتين وتساهم في تنميتها وتقدمها .
وأكد الوزير ، أن العمالة المصرية من أكفأ العمالة الموجودة فى العالم أجمع ، تنفذ المطلوب منها بكل جهد وتفاني واخلاص ، وتتميز به دون غيرها من العمالة فى باقى الدول ، كما تعتبر المملكة العربية السعودية بلدها الثانى وهى من أولى الوجهات التي يرغبون فى العمل بداخلها لحسن المعاملة والتقدير .
ولفت الوزير ، إلى ضرورة الاهتمام بأجر العمال بحيث لا يقل عن الحد الأدني للأجور فى الدولتين ، واثبات ذلك فى العقود المبرمة بين الطرفين مما يساعد على تحقيق مزيد من العمل والإنتاج ، ويعتبر ذلك حافزاً لهم للعمل مرة أخرى فى وقت الاحتياج .
من جانبه قدم القنصل السعودي الشكر والتقدير للوزير ، على حفاوة الاستقبال ، وعلى الجهود القائمة بين الطرفين لتذليل كافة العقبات أمام اللجنة المشتركة لتسفير العمالة للعمل خلال موسمي رمضان والحج فى إطار القانون بالبلدين.
حضر اللقاء من الجانب السعودي ، إحسان زمزمي نائب رئيس النقابة العامة للسيارات ، وسمير خليفة الرئيس التنفيذي لشركة رواحل ، وخالد جمل الليل الرئيس التنفيذي لشركة حافل ، وباسل جستنية الرئيس التنفيذي لشركة خُقير.
ومن جانب الوزارة ، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، وحمدي جابر رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير القوى العاملة يبحث مع القنصل السعودي التنسيق لسفر العمالة المصرية لموسمي... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.