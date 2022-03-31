القوى العاملة :تعيين 863 شاباً بالمنيا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 863 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3027 شاباً .

وقال الوزير : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 12 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والمواقع الخارجية ، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 689 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة .

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضى بالتفتيش على 425 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 11 حملة تفتيشية، وأسفر عن تحرير 190 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل 12 غلق إداري ، وعقد 24 ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 12 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 19 منحة مولود جديد بإجمالي 38 ألف جنيه ، و 5 منح زواج بـ 15 ألف جنيه ، و6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 12 ألف جنيه ، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 24 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 56 ألفاً و 567 جنيها .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1109 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2569 عاملاً ، وأسفر عن تحرير 83 محضراً ، وعمل 5 ندوات توعية ، كما تلقت المديرية 39 شكوى عمالية ، تم تسوية 4 منها ودياً ، و 11 منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء ، و 24 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 200 منشأة .