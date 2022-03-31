3 وزراء يشهدون توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ محطات طاقة شمسية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة البيئة، بالمركز الثقافى البيئى التعليمى (بيت القاهرة)، فى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ 27 Cop فى مدينة شرم الشيخ والتى تسعى الدولة لتحويلها إلى نموذج متكامل لمدينة خضراء مستدامة، وذلك بحضور غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وأليساندرو فراكاسيتى - الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والدكتور محمد بيومى- مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والعميد حسنى رضوان نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من الجهات المعنية.

ووقع المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة مع الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ورئيس اللجنة التوجيهية للطاقة الكهربائية، واللواء أحمد منصور- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات اتفاقية تعاون لتنفيذ محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة بمطار شرم الشيخ الدولى، كما وقع المهندس محمد عبدالكريم عدد 9 اتفاقيات تعاون مع 9 فنادق بشرم الشيخ، وذلك لتنفيذ محطات طاقة شمسية أعلى أسطح هذه الفنادق، وبدعم من المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.

تأتى هذه البروتوكولات فى إطار جهود الدولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يتضمنه من توجه نحو السياحة المستدامة، تعزيز التنوع البيولوجى، والحد من النفايات وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، نظراً لتعاظم الزخم العالمى حول أهمية تدعيم العمل المناخى والتوجه نحو تدعيم تمويل المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة لمواجهة التغيرات المناخية.

كما يتم توقيع هذه الاتفاقيات بالتوازى مع إطلاق مشروع شرم الشيخ خضراء "Green Sharm” والذى يهدف إلى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء لتصبح أول مدينة خضراء فى مصر والعالم العربى والشرق الأوسط وأفريقيا، وانطلاقا من المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV ، الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى تطوير ودعم انتشار تركيب نظم الخلايا الشمسية فى القطاعات المختلفة (الصناعى – التجارى – السياحى – التعليمى – المبانى العامة.. إلخ)، والذى حصل على جائزة المعهد البريطانى لعام 2020 كأفضل المشروعات المقدمة عالميًا لخفض غازات الاحتباس الحرارى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذه المبادرات هى نتاج التنسيق الحكومى الذى أسفر عن تحقيق التناغم فى منظومة العمل بين الوزارات لإظهار مصر بالصورة المشرفة التى تليق بها وتستحقها، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعد أسرع إنجازا تم تنفيذه استعدادا لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية.

وقد تقدمت وزيرة البيئة بالشكر لكافة المشاركين فى البروتوكولات الذين ساهموا فى تحقيق هذا الإنجاز فى حوالى 6 أسابيع فقط، مشيدةً بدور الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واهتمامها الكبير لتحقيق هذا الإنجاز.

كما تقدمت الوزيرة بالشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الذى رفع إمداد الطاقة المقدم للفنادق من 500 ميجا وات إلى 1000 ميجاوات، وإلى وزير الطيران لمتابعته واهتمامه بتنفيذ الدراسات التى تم تنفيذها بالمطار، وأشادت الوزيرة أيضاً بدور محافظ جنوب سيناء الذى لا يتفانى فى العمل من أجل تنفيذ كل ما يساهم فى خدمة محافظته وإلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الذى يقدم الدعم اللازم من أجل تنفيذ المشروع.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن هذين الاتفاقيين يتواكبان مع توجهات الوزارة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلى للصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجى المرتفع ومن بينها صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية، خاصة فى ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتةً إلى الدور الهام الذى يضطلع به مركز تحديث الصناعة فى تنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV والذى يقدم من خلاله الدعم الفنى لنشر نظم الطاقة الشمسية الصغيرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت جامع إلى أن هذا المشروع يأتى استكمالاً للتجربة الناجحة التى قام بها المركز من خلال بروتوكول تقديم الدعم الفنى والمالى لتوريد وتنفيذ وتشغيل خلايا شمسية صغيرة فى مطار القاهرة الجوى الذى تم توقيعه خلال شهر أغسطس الماضى، مشيرةً إلى أن هذا التوجه سيكون له أثر إيجابى على الصورة العامة المحلية والإقليمية والدولية لمطار شرم الشيخ وذلك تماشيا مع التوجه العالمى للمطارات للاعتماد على الطاقات الجديدة خاصة الطاقة الشمسية، وبما يتماشى مع إستراتيجية الطاقة المتجددة 2022.

وأوضح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن توقيع هذا البروتوكول يعد أحد ثمار ورشة العمل التى أقيمت تحت عنوان "معا لنشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة فى شرم الشيخ" كما يعبر عن التنسيق بين مختلف الوزارات فى ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء وتضافر جهود وزارات والطيران والبيئة والتجارة والصناعة والسياحة والكهرباء بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتحفيز استخدام الطاقة الصديقة للبيئة ونشر الوعى نحو الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية التى تتميز بها مدينة شرم الشيخ.

وتابع: كما يعد خطوة من خطوات عديدة لاحقة سيتم اتخاذها حيث يجرى العمل حاليا على استخدام الطاقة النظيفة فى مطار شرم الشيخ لتحويله إلى مطار صديق للبيئة فى إطار استراتيجية متكاملة لوزارة الطيران لتحويل قطاع الطيران بأكمله الى قطاع صديق للبيئة والاستعداد لقمة المناخ فى إطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مختلف الوزارات وهو ما يسهم فى الحد من التغيرات المناخية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أوضح المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن هذا التعاون يعد نموذجاً يحتذى به ويعكس رؤية المركز التى تهدف إلى تعميق التصنيع المحلى، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة، وتنمية الصادرات، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى بتطبيقات للثورة الصناعية الرابعة، والدعم التكنولوجى، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، والاهتمام بمعايير المهارات القومية، وتطوير المهارات للعمالة القائمة، والتدريب من أجل التشغيل، لافتاً إلى أن التعاون مدعوم من المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة الذى ينفذه المركز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من مرفق البيئة العالمية وينفذه مركز تحديث الصناعة، مضيفاً أن هذا التوقيع يعد أحد نتائج ورشة معاً لنشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة.

وأشار إلى أن ممثلى السفارة اليابانية شاركوا فى مراسم التوقيع حيث تمت الموافقة على المقترح المقدم من المركز للحصول على منحة إضافية بقيمة مليون دولار من دولة اليابان إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التجريبية لتطبيقات الخلايا الشمسية صغيرة الحجم فى المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية.

واستعرضت الدكتورة هند فروح مدير مشروع الخلايا الشمسية نتائج ورشة العمل خلال لقاء مسئولى المطار و الفنادق بشرم الشيخ، مشيرة أنه تم الانتهاء من دراستين لتركيب محطات طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولى إحداهما بصالة الوصول بطاقة 300 كيلووات وهى جاهزة للطرح واخرى لتركيب 5 ميجا لتغطى استهلاك المطار على مدار العام حيث سيتم طرحها للشركات المستثمرة بعقد شراء الطاقة لمدة 10 سنوات.

وأضافت مدير مشروع الخلايا الشمسية أنه تم توقيع العقود مع الشركات المنفذة لعدد 9 فنادق بشرم الشيخ بإجمالى 3.5 ميجا وات، مشيرة أن تنظيم مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 ساهم فى تسريع تنفيذ تلك المشروعات وأيضا دعم الوزراء خلال ورشة العمل.

وقد أوضح أليساندرو فراكاسيتى- الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولى، وكذلك عدد من فنادق مدينة شرم الشيخ، يتم تنفيذهما فى إطار دعم البرنامج لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخاص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 بالإضافة لاتفاق باريس للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحرارى.