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جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الأوقاف فى تصريحات اليوم خلال تفقده واطمئنانه على أعمال الترميم والصيانة لإقامة الشعائر بالمسجد خلال شهر رمضان، أن عمارة بيوت الله (عز وجل) فى مصر أمر عظيم، حيث تجاوزنا عملية تطوير المسجد إلى تطوير محيطه ومنطقته، مؤكدا حرص الوزارة على تهيئة الجو الروحى والإيمانى المناسب للمصلين خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن أعمال الصيانة والترميم والتطوير تأتى فى إطار التعاون المستمر والتنسيق بين وزارات الأوقاف والآثار والإسكان وجهاز التنمية الحضارية فى ترميم وصيانة المساجد الأثرية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير البنية التحتية والمناطق المحيطة بالمساجد ومساجد آل البيت والصحابة رضوان الله عليهم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل رمضان .. وزير الأوقاف يتفقد جامع عمرو بن العاص (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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