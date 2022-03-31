حال غياب طريقة برايل.. كيف يتقدم الطالب الكفيف لامتحان الثانوية العامة؟

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لكتيب تعليمات التقدم لامتحان الثانوية العامة، جاءت الضوابط كالتالى:

1) يُسمح للطلاب المكفوفين المقيدين بمدارس النور والأمل، بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بطريقة برايل، طبقاً للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، ويكون تقدمهم للامتحان على الشعبة الأدبية، ويجوز للطالب الكفيف الاستعانة بمرافق كفيف بعد الحصول على خطاب معتمد من المدرسة -وتحت مسؤوليتهم- بعدم قدرة الطالب على القراءة والكتابة بطريقة برايل، وتُطبق عليه نفس الشروط والأحكام المتبعة فى امتحان الطلاب المرضى.

2) يُسمح للطلاب المكفوفين الراغبين بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "للمبصرين" بمرافق، طبقاً لما هو متبع فى امتحان الطلاب المرضى بمرافق، وتطبق عليهم نفس الشروط والأحكام.

وفى جميع الحالات السابقة، على إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، إخطار الإدارة العامة للتربية الخاصة، ورئيس لجنة سير الامتحان ولجنة النظام والمراقبة بالحالات السابق ذكرها إن وجدت، والتى تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

آلية تحديد المرافق

يكون تحديد المرافق للطالب الذى لا يستطيع الإجابة بنفسه، بواسطة ولى أمر الطالب، وبالتعاون مع الإدارة التعليمية، ويُشترط أن يكون المرافق فى مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوى، وألا يكون من طلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات، وذلك بالنسبة للمدارس التى تدرس باللغة العربية، على أن تقوم الإدارة التعليمية بعمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق وتُلصق عليه صورته وتُختم بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية، وفى حالة مخالفة ذلك، تقع المسؤولية على شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بجميع المستندات الأصلية فور الانتهاء من تسجيل الحالة.

وعلى المرافق كتابة ما يُملى عليه فقط من دون أى زيادة أو نقص، وإثبات الإجابة وفقاً للهجاء الذى يسمعه.