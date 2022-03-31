جودة التعليم تعتمد 6 كليات و14 برنامجا و50 مدرسة و26 معهدا أزهريا

جدة - نرمين السيد - أصدر مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة، فى جلسته رقم 215 المنعقدة اليوم الخميس، قرارات باعتماد: 6 كليات، 14 برنامجا، 50 مدرسة و26 معهدا أزهريا.





وبالنسبة للكليات التى جرى اعتمادها بيانها كالتالى: كلية التمريض جامعة المنوفية، كلية الصيدلة جامعة بنى سويف، كلية الصيدلة جامعة طنطا، كلية الصيدلة جامعة المستقبل وكلية الهندسة جامعة هليوبوليس.

أما البرامج المعتمدة فهى كالتالى: برنامج علم النفس كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، برنامج اللغة الإنجليزية كلية الألسن جامعة المنيا، برنامج اللغة الألمانية كلية الألسن جامعة المنيا، برنامج اللغة الإسبانية كلية الألسن جامعة المنيا، برنامج الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة المنصورة، برنامج هندسة معمارية كلية الهندسة جامعة عين شمس، برنامج هندسة العمران والعمران البيئى كلية الهندسة جامعة عين شمس، برنامج عمارة وتنسيق المواقع كلية الهندسة جامعة عين شمس، برنامج التقنية الحيوية الزراعية كلية الزراعة جامعة المنصورة وبرنامج الأراضى والمياه كلية الزراعة جامعة المنصورة.

كما أصدر المجلس قرارات اعتماد لمؤسسات التعليم العالى بجامعة الأزهر، وتم اعتماد كل من: كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر، برنامج اللغة الفارسية كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، برنامج اللغة التركية كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، برنامج اللغة الأردية كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر وبرنامج اللغة العبرية كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر.

وعلى مستوى مؤسسات التعليم قبل الجامعى أصدر المجلس قرارات اعتماد لـ50 مدرسة و26 معهدا أزهريا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.