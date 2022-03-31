عاجل- الرئيس السيسى يهنئ الجاليات المصرية فى الخارج بقرب حلول رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، فى برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسرنى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله - عز وجل- أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا فى هذا الشهر الفضيل، وأن يستجيب دعاءنا بأن يحفظ مصر الغالية وأن يعيده على شعبها بالخير واليمن والبركات.. مع أطيب تمنياتى وكل عام وأنتم بخير".

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