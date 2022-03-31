انطلاق أول مركز إقليمى لرواد الأعمال فى مدن القناة والبحر الأحمر وسيناء

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، فى تصريح صحفية اليوم الخميس، إن المركز يعد منصة متكاملة تعمل على دعم المبتكرين ورواد الأعمال وتوفير كافة الأدوات التى تمكنهم من تطوير وتبادل الأفكار مع خبراء الصناعة والمستثمرين نقطة ارتكاز أساسية لكل من أبناء محافظة السويس ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر.



وأضاف أن المركز الجديد يتسع لأكثر من 100 شخص ويضم قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث تقنيات الأجهزة السمعية والبصرية وقاعة لتنفيذ برامج التدريب والندوات، بالإضافة إلى معمل وورشة نماذج أولية تضم أحدث الأدوات والمعدات المعملية مثل طابعات ثلاثية الأبعاد وأدوات إلكترونية وماكينة قطع ليزر، أدوات تجميع وتفكيك ميكانيكية وكهربية وأدوات ومختبرات كيميائية.



وأوضح صقر أن إطلاق منصة "أيديا سبيس السويس" سيكون له آثر كبير وتأثير إيجابى فى نشر وتشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال فى السويس والمحافظات المجاورة لها، مؤكدا الدور الكبير الذى تقوم به الأكاديمية فى دعم المجتمع العلمى فى نشر ودعم الابتكار والإبداع فى كل ربوع الجهورية والذى لن يتحقق إلا من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات العلمية والأكاديمية والبحثية.



ولفت إلى أنه بموجب هذا التعاون ستتاح الفرصة أمام طلاب الجامعة وأبناء محافظة السويس والمحافظات المجاورة تلقى الدعم وفتح آفاق جديدة للأمل لكل شركة ناشئة للخروج لسوق العمل وإضافة المزيد من معطيات القيمة المضافة لاقتصاد الشركات الناشئة فى المجالات التكنولوجيا المختلفة لتحقيق رؤية مصر 2030.



واستعرض صقر المشروعات الجارية التى تدعمها وتنفذها الأكاديمية فى الأقاليم ضمن برنامجها تنمية أقاليم مصر والتى تنفذها مراكز البحوث الإقليمية بالأكاديمية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.



وأشار صقر إلى دور الأكاديمية، قائلا: "إنها بيت الخبرة الوطنى للبحث العلمى وتدعم المشروعات والمنح والمبتكرين ورواد الأعمال من خلال حزمة متنوعة من المبادرات والمشروعات القومية، كما تدعم الأكاديمية منظومة الابتكار والاختراع ونشر الثقافة العلمية وتقدير المتميزين فى مجال البحث العلمى".



من جانبه، قال الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوى، رئيس جامعة السويس إن الجامعة تعتبر قبلة لكل تطوير ودعم لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بما أثرته القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى الحثيثة لمنظومة الابداع والابتكار وريادة الأعمال من أجل تمكين شباب مصر الواعى فى شتى المجالات.



وأضاف أن جامعة السويس وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أيديا سبيس لإدارة مساحات العمل ومعمل التصنيع الرقمى كفرصة جديدة تفتح لكل طلاب الجامعة والخريجين وأبناء السويس والمحافظات المجاورة مزيد من الدعم لتمكين الشباب وتفتح آفاق التعلم وأمل لكل شركة ناشئة بمحافظات القناة والبحر الأحمر وسيناء للخروج لسوق العمل واضافة للسوق المصرى للمزيد من الاقتصادات الناشئة فى المجالات التكنولوجيا المختلفة لتحقيق رؤية مصر 2030.



وأعرب المهندس أحمد حسن، الرئيس التنفيذى لشركة أيديا سبيس عن فخره بهذه الشراكة التى ستساهم فى تحقيق رؤيتنا البناءة مع شركائنا من الكيانات التعليمية فى بناء أحد أعمدة التنمية المستدامة التى يجب أن ترتكز عليها الصناعة لتحقيق أقصى درجات التطوير للمنتجات والخدمات المقدمة فى السوق المصرى ولتمكين المستثمر المحلى والأجنبى لتطوير تنافسيته فى الأسواق.



وأكد أننا نستهدف خلال الأعوام الثلاثة القادمة أن نقدم خدماتنا لأكثر من 100 شركة ناشئة ورائد أعمال، وذلك بهدف تمكينهم من تقديم قيمة مضافة للسوق المحلى والأسواق الإقليمية المختلفة مثل منطقة الخليج العربى، مشيرا إلى الخطة المستقبلية التى تستهدف تنظيم عدد من الدورات التدريبية فى مجال الذكاء الصناعى وصناعة الإلكترونيات وعلوم الروبوتات.